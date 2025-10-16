Нетаняху подчерта, че войната в Газа не е приключила

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес по време на официална церемония в памет на жертвите от нападенията на „Хамас“ от 7 октомври 2023 година, че „войната не е приключила“ и че остава „решен да постигне връщането на всички заложници“, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Изказването бе направено на гробището в планината Херцел, където се отбелязва втората годишнина от атаките.

„Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена“, подчерта Нетаняху. Той определи Израел като „на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията“.

По официални данни към момента са върнати телата на девет от общо 28-те заложници, които се очаква да бъдат предадени от „Хамас“. Темата за заложниците остава в центъра на вниманието в политическите и военните дискусии в страната.