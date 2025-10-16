Salesforce отчита 120% ръст с внедряването на мрежа от AI агенти – Agentforce

Главният изпълнителен директор на Salesforce Марк Беньоф е привърженик на изкуствения интелект, в чието развитие вижда ключ за растежа на компанията. Под негово ръководство приходите на Salesforce са нараснали от 5.37 млрд. долара през 2015 г. до почти 38 млрд. долара през 2025 г., а пазарната стойност на компанията достигна 235 млрд. долара.

Сега интересът му е насочен към Agentforce – мрежа от AI агенти, интегрирани в цялата облачна екосистема на Salesforce, която автоматизира процеси в Sales Cloud, Service Cloud, Slack и Tableau. Инициативата навлиза и в пазара за управление на услугите на информационните технологии (ITSM), воден от ServiceNow, като използва вече съществуващата инфраструктура на Salesforce за по-ефективен мениджмънт и вътрешни операции.

Agentforce вече се използва успешно от компании като FedEx и Dell, където оптимизира работни потоци и вериги за доставки. Финансовите резултати потвърждават ефективността на платформата: Data Cloud и AI ARR ( Annual Recurring Revenue) достигнаха 1.2 млрд. долара през второто тримесечие – ръст 120% на годишна база. Над 12 500 сделки с Agentforce вече са реализирани, като 40% от поръчките през второто тримесечие идват от разширения в съществуващи акаунти.