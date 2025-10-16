„Смарт Органик“ издава нови акции само за служителите си

Производителят на био храни „Смарт Органик“ АД издава нови акции, които ще бъдат разпределени само между служителите на компанията. Проведеното на 15 октомври извънредно общо събрание на акционерите е решило да се увеличи капитала от 11 340 999 лв. на до 11 365 999 лева.

То ще стане чрез публично предлагане на до 25 000 броя безналични, обикновени, поименни акции, с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална и емисионна стойност 1 лева.

Право на участие в процедурата имат определени служители на дружеството (с изключение на членовете на съвета на директорите) и негово дъщерно дружество „Зелен Био“ ЕООД, които са били наети непрекъснато по трудово правоотношение в дружеството и/или дъщерното дружество, в периода между 1 януари 2023 до 1 юли 2025 година.

Предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени, уточняват от „Смарт Органик“.

На определени служители, включени в списък, утвърден от съвета на директорите на фирмата, ще бъде предоставено право да запишат определен брой акции от увеличението на капитала, като всеки служител може да запише най-малко една акция с емисионна стойност от 1 лв. за акция.

За инвестиционен посредник, който ще подпомогне процедурата, е избран „Карол“ АД.

Увеличението на капитала на „Смарт Органик“ ще се проведе в периода до 31 март 2026 година.

През последните дванадесет месеца книжата на производителят на био храни поскъпват на „Българска фондова борса“ и в момента се търгуват по 30 лева за един брой. А това оценява дружеството на над 340 млн. лева пазарна капитализация.

„Смарт органик“ разпредели и дивидент за акционерите си от печалбата за 2024 година. Всеки от тях получи по 0.24 лева за една акция. Изплащането на дивидента започна от 22 август. То ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Банка ДСК“ АД.