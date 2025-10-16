В Перник, Сливен и Шумен загубите на вода надхвърлят 80 на сто

Между 37 и 84 процента са загубите на вода по мрежата на ВиК операторите, сочат данните от изготвения от Комисията за енергийно и водно регулиране анализ по повод безводието в различни части от страната.

В районите на Перник, Сливен и Шумен загубите на вода надхвърлят 80 на сто, а най-малки са в София и Благоевград. В Плевен се губят около 73 процента от водата, но градът е първенец по брой населени места и хора, засегнати от безводие – там близо 107 хиляди души в 13 населени места са били на воден режим.

Освен антирекордът на Плевен, където без вода са били над 100 хиляди души, в районите на Сливен и Ловеч между 12 и 18 хиляди души също са били засегнати от безводие. За толкова хора сухи са били и чешмите в Благоевград, въпреки че там загубата на вода е една от най-малките в страната. По този показател пък първенството за миналата година се държи от дружеството в Перник, при това отчитайки значителните финансови средства, които са отпуснати от правителството за подмяна на водопроводна инфраструктура след водната криза през 2019-та, както и осигурените средства по програма „Околна среда“.

Анализът на регулатора е установил, че при 12 регионални ВиК оператори през последните 4 години има както увеличаване на загубите на вода общо за територията, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата. Това са ВиК оператори в областите Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, Бургас и Смолян, от които е изискано да представят конкретна информация за водопроводната мрежа, оценка на загубите на вода в отделните водомерни зони, данни за минимално нощно потребление, както и какво са направили за намаляване на физически и търговски загуби по мрежата.

Същевременно Комисията за енергийно и водно регулиране препоръчва на дружествата, които работят в райони с воден режим, да осигуряват заедно с общинските администрации питейна вода за населението. ВиК операторите трябва да осигурят възможност за изготвяне на адекватни анализи и програми за намаляване на загубите на вода. Дружествата трябва да изготвят и съгласуват със съответните асоциации по ВиК и общини, в които попадат населени места с режим на водоподаване, и МРРБ планове за подобряване на експлоатационните параметри на съответните водоснабдителни системи, включително подобряване капацитета на водоизточници и намаляване на загуби на вода от довеждащи и разпределителни водопроводи, и резервоари.

В анализа от близо 130 страници са дадени и препоръки към съответните институции, които биха подобрили координацията при управлението на водоснабдяването и планирането на необходимите действия и биха намалили риска от въвеждане на воден режим.