РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МС освободи държавни резерви от питейна вода заради безводието в Плевен

МС освободи държавни резерви от питейна вода заради безводието в Плевен

Правителството освободи държавни резерви от питейна вода заради безводието в Плевен, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По искане на кмета на община Стражица и областния управител на Плевен се осигуряват резерви за нуждите на населени места в общините Плевен, Стражица и Долна Митрополия.

Питейната вода е за нуждите на населението в село Виноград, община Стражица, а в останалите градове и села заради обявеното бедствено положение в област Плевен отпуснатите резерви ще бъдат насочени към болници, училища, детски градини и други социални заведения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени