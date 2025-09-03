МС освободи държавни резерви от питейна вода заради безводието в Плевен

Правителството освободи държавни резерви от питейна вода заради безводието в Плевен, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По искане на кмета на община Стражица и областния управител на Плевен се осигуряват резерви за нуждите на населени места в общините Плевен, Стражица и Долна Митрополия.

Питейната вода е за нуждите на населението в село Виноград, община Стражица, а в останалите градове и села заради обявеното бедствено положение в област Плевен отпуснатите резерви ще бъдат насочени към болници, училища, детски градини и други социални заведения.