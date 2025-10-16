България предлага стабилни възможности за унгарския бизнес и инвестиции

Всички тези елементи – Шенген, еврото, свързаността, енергийната сигурност и стабилната бизнес среда – очертават ясно защо България е правилният избор за унгарските компании, които търсят нови пазари и партньорства. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, който взе участие онлайн в Българо-унгарския бизнес форум, който се проведе в град Кечкемет и събра представители на бизнеса и институциите на двете страни.

Унгария е сред ключовите търговски и инвестиционни партньори на България. През 2024 г. двустранният стокообмен е достигнал 2.29 млрд. евро, като българският износ възлиза на 587 млн. евро и бележи ръст от над 4 на сто. През първите пет месеца на 2025 г. вече се отчита обмен от 990 млн. евро, което показва устойчивост и перспектива за растеж на икономическото партньорство между двете държави.

По предварителни данни на БНБ сумарните инвестиции от Унгария в България в края на четвърто тримесечие на 2024 г. са в размер на 2.6 млрд. евро.

Заместник-министър Барбалов акцентира върху

стратегическата роля на България в Югоизточна Европа,

като изтъкна, че пълноправното членство в Шенген улеснява движението на стоки и хора, съкращава логистичните разходи и предоставя на бизнеса конкурентни предимства. “Въвеждане на еврото ще направи разплащанията по-лесни и по-сигурни, ще намали транзакционните разходи и ще осигури предвидима макроикономическа среда за инвеститорите”, подчерта той.

А уникалното географско положение на България я превръща в естествен мост между Европейския съюз и Югоизточна Европа. Проектите за транспортна и енергийна свързаност ще превърнат страната в основен логистичен и икономически център на региона.

Заместник-министърът акцентира и върху значението на енергийната диверсификация за бизнеса, като отбеляза, че завършването на интерконектора Гърция-България и развитието на вертикалния газов коридор осигуряват сигурност на индустриалните потребители и стабилност на доставките.