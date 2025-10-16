РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мерц ще настоява ЕС да използва замразените руски активи за заем от 140 млрд. евро на Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще настоява Европейският съюз да използва замразените руски активи, за да отпусне заем от 140 милиарда евро на Украйна. Средствата ще бъдат предназначени за финансиране на военните усилия на страната, съобщава Ройтерс.

Великобритания и Канада ще са част от плана за използване на замразени руски активи

Мерц за първи път предложи идеята за безлихвен заем от ЕС, обезпечен със замразените руски активи, в края на септември. Според оценките на Европейската комисия около 200 милиарда евро от средствата на Руската централна банка са блокирани в рамките на ЕС след началото на войната в Украйна, като по-голямата част се намира в брюкселския депозитар „Юроклиър“.

Вече лихвите от тези активи се използват за закупуване на оръжия и боеприпаси за Киев.
„Не искаме да направим това, за да удължим войната, а за да я прекратим“, подчерта Мерц пред Бундестага. „Путин трябва да осъзнае, че нашата подкрепа за Украйна няма да отслабне, а ще нарасне, и че не може да разчита да издържи повече от нас“, добави той.

