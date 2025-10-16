Fitch повиши рейтинга на Евроинс от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива 

По-високата оценка отразява повишената капитализация и платежоспособност на застрахователната група, както и очакванията за добри финансови резултати и подобрена адекватност на резервите

Една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света – Fitch Ratings, увеличи оценката си за ЗД Евроинс АД (Евроинс България) – най-голямото дъщерно дружество на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива.

Сред ключовите фактори за по-високия рейтинг са повишената капитализация и платежоспособност на групата, по-добрата адекватност на техническите резерви, и понижения инвестиционен риск. Fitch акцентира и на водещата позиция на Евроинс на българския пазар.

Рейтинговата агенция отбелязва, че в края на 2024 г. коефициентът на покритие на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на компанията-майка ЕИГ достига 159% спрямо 126% година по-рано. Fitch припомня и увеличението на капитала на застрахователната група със 175 млн. лв. (89.5 млн. евро), в резултат на което капиталовата база на групата нараства повече от два пъти до 330 млн. лв. (168.7 млн. евро). Техническите резерви се повишават, а делът на рисковите активи в баланса на групата намалява значително. Очакванията за крайния финансов резултат на Евроинс са положителни.

Eврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на Електрохолд – водещата електроенергийна група в България, притежаваща най-големия дистрибутор, доставчик и търговец на електроенергия в страната, която има над 3000 служители и обслужва почти 3 млн. потребители. Еврохолд е собственик и на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в региона. ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги и оперира в 9 държави в Европа.

