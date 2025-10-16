Желязков провежда срещи дали да се преформатира управлението със смяна на министри

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От днес вече се водят  разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството.

БНР научи от свои източници, че премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с „Има такъв народ“.

Двете формации трябва да формират мнение, дали „ДПС-Ново начало“ да участва официално в управлението на страната и под каква форма би могло да стане това. 

