С 12 млн. евро се довършват 3 проекта на АПИ по програмата Интеррег с Гърция

интеррег гърция

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027 подписаха договор за финансиране на проекта „Подобряване на мобилността и безопасността в трансграничната област – (CrossBo2)“. 

Водещи партньори по него са АПИ и гръцката компания „Егнатиа Одос С.А.“. С финансиране от програмата, агенцията изпълнява три проекта, които имат важна роля за транспортната достъпност и свързаност между двете държави. Очаква се с реализирането им да се подобри пътната безопасност, да се намали времето за пътуване, транспортните разходи и да се повиши опазването на околната среда в граничните региони.

Обектите, които се финансират по проекта, са реконструкцията на 2.6 км от път II-86 в участъка на обходния път на Рудозем,

модернизацията на близо 2.5 км от път I-5 Кърджали – Маказа

и изготвянето на технически проект за доизграждане на Главната пътна комуникация (ГПК) на Смолян. И по трите проекта в момента се работи.

remont pat

Реконструкцията на обходния път на Рудозем, включва обновяване на улици в града и изграждане на ново трасе за обходен път. Предвидено е още изпълнението на нови подпорни и укрепителни стени, ремонт на моста над река Арда, както и строителството на нов мост над река Чепинска.

Модернизацията на участъка от път I-5 Кърджали – Маказа започна през април тази година. Тя включва обновяване на част от бул. „Беломорски“ в Кърджали, който съвпада с трасето на първокласния път.

Изготвя се и документацията по техническия проект за доизграждане на Главна пътна комуникация на Смолян. В момента е на етап изпълнение на екологични процедури.

От гръцка страна проектът включва довършване на оста Ксанти – Ехинос за връзка с гръцко-българска граница, включително и отсечката Ксанти – Сминти, както и завършване на последните 2.6 км от участъка при Димарио.

Продължителността на проекта е 36 месеца, а общият бюджет – 21 974 263.64 евро.

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Той се разпределя между партньорите, като за АПИ са осигурени 11 993 696.09 евро, а за „Егнатиа Одос С.А.“ е 9 980 567.55 евро. Приносът на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 80%, а от съответните държавни бюджети се осигуряват 20% национално съфинансиране.

С изпълнението на проектите ще се подобри инфраструктура в граничните райони и условията за живот, трудова мобилност, осигуряването на достъп до качествени стоки и услуги за населението в областите Смолян, Хасково и Кърджали и в района на Източна Македония и Тракия в Гърция, отбелязват от Агенция „Пътна инфраструктура“.  

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

