PepsiCo модернизира Lay’s с най-големия ребрандинг от близо век

Миналата седмица производителят на чипс Lay’s обяви, че е преработила дизайна на опаковките и рецептите си – промяна, която марката на PepsiCo нарича „най-големият ребрандинг в близо 100-годишната история на Lay’s“. Като част от тази промяна, компанията заяви, че ще премахне изкуствените аромати и оцветители от всички основни продукти на Lay’s в САЩ до края на 2025 година.

Според прессъобщението, обновяване ще има и при чипсовете Lay’s Baked и Lay’s Kettle Cooked. Lay’s Baked ще се приготвя с маслиново олио и ще съдържа с 50% по-малко мазнини от обикновения картофен чипс, докато новата версия на Lay’s Kettle Cooked Reduced Fat Original Sea Salt ще се прави с авокадово олио и ще има с 40% по-малко мазнини.

„За Lay’s удоволствието на потребителите ни означава не само смели вкусове – то е свързано и с гарантирано качество от фермата до опаковката“, казва Денис Трулав, старши вицепрезидент по маркетинга в PepsiCo Foods US. „Тези промени са създадени съвместно с нашите потребители, за да предложим повече избор, прозрачност и радост във всяка хапка. Lay’s продължава да поставя златния стандарт в света на снаксовете и сме горди да продължим това наследство.“