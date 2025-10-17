Търговският баланс за август е отрицателен в размер на 447 млн. евро при дефицит от 184.5 млн. евро за август 2024 година. Това отбелязват от Българската народна банка.

За януари – август търговският баланс е отрицателен и е 4.99 млрд. евро (4.4% от БВП*) при дефицит от 2.39 млрд. евро (2.3% от БВП) за същия период на миналата година.

Износът на стоки е за 3.33 млрд. евро за август, като намалява с 336.3 млн. евро

(9.2%) в сравнение с този за август година по-рано. Между януари и август експортът възлиза на 27.75 млрд. евро (24.7% от БВП), като намалява с 1.53 млрд. евро (5.2%) в сравнение с този за същия период на 2024 година. Тогава е бил на стойност 29.28 млрд. евро или 28.2% от БВП на страната.

Износът за януари – август 2024 г. нараства на годишна база с 0.2 процента.

Вносът на стоки за август 2025 г. е 3.77 млрдн. евро, като намалява със 73.9 млн. евро

(1.9%) спрямо август 2024 година. За януари – август импортът е в размер на 32.73 млрд. евро (29.2% от БВП), като се увеличава с 1.06 млрд. евро (3.3%) спрямо същия период година по-рано. Тогава е бил 31.68 млрд. евро или 30.5% от БВП на страната.

Вносът за януари – август 2024 г. нараства на годишна база с 1.2 на сто.

Салдото по услугите е положително в размер на 1.067 млрд. евро

при положително салдо от 1.02 млрд. евро за август миналата година. Между януари и август салдото е положително от 5.72 млрд. евро (5.1% от БВП) при положително салдо от 5.41 млрд. евро (5.2% от БВП) същия период на 2024-а.

* При БВП в размер на 112.28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 103.72 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).