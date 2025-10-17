РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бразилия стана водещ източник на DDoS атаки за първи път

хакери хакерска атака

През третото тримесечие на 2025 г. Бразилия за първи път стана водещ източник на DDoS атаки (19%), измествайки Русия (18.4%) на второ място и Съединените щати (10.3%) на трето. Основните цели за нападателите остават финтех сектора (26.1%), електронната търговия (22%) и медиите (15.8%).

Експертите отдават нарастващия дял на развиващите се страни като Бразилия, Виетнам и Индия на бързата им дигитализация и слабата им култура на киберсигурност. Междувременно обемът на трафика на ботове е намалял с 37%, но самите ботове са станали по-усъвършенствани, активно имитирайки човешкото поведение, за да заобиколят системите за сигурност.

DDoS атаката е насочена към уеб сайтове и сървъри,

като прекъсва мрежовите услуги в опит за изчерпване на ресурсите на приложението. Извършителите зад тези атаки наводняват даден сайт с фалшив трафик, което води до лоша функционалност на уеб сайта или до пълното му преминаване офлайн. 

DDoS атаките са широкообхватни, насочени към всякакви отрасли и фирми от всякакъв мащаб по света.

Определени отрасли обаче, като например игри, електронна търговия и телекомуникации, са на мушката повече от други. DDoS атаките са някои от най-често срещаните киберзаплахи и могат потенциално да компрометират вашия бизнес, онлайн защита, продажби и репутация.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

