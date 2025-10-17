Бразилия стана водещ източник на DDoS атаки за първи път

През третото тримесечие на 2025 г. Бразилия за първи път стана водещ източник на DDoS атаки (19%), измествайки Русия (18.4%) на второ място и Съединените щати (10.3%) на трето. Основните цели за нападателите остават финтех сектора (26.1%), електронната търговия (22%) и медиите (15.8%).

Експертите отдават нарастващия дял на развиващите се страни като Бразилия, Виетнам и Индия на бързата им дигитализация и слабата им култура на киберсигурност. Междувременно обемът на трафика на ботове е намалял с 37%, но самите ботове са станали по-усъвършенствани, активно имитирайки човешкото поведение, за да заобиколят системите за сигурност.

DDoS атаката е насочена към уеб сайтове и сървъри,

като прекъсва мрежовите услуги в опит за изчерпване на ресурсите на приложението. Извършителите зад тези атаки наводняват даден сайт с фалшив трафик, което води до лоша функционалност на уеб сайта или до пълното му преминаване офлайн.

DDoS атаките са широкообхватни, насочени към всякакви отрасли и фирми от всякакъв мащаб по света.

Определени отрасли обаче, като например игри, електронна търговия и телекомуникации, са на мушката повече от други. DDoS атаките са някои от най-често срещаните киберзаплахи и могат потенциално да компрометират вашия бизнес, онлайн защита, продажби и репутация.