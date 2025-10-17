„Продължаваме промяната“ подозира, че управляващите няма да увеличат парите на медиците

„Продължаваме промяната“ подозира, че управляващите няма да увеличат възнагражденията на медиците. Това стана ясно от думи на лидера на партията и бивш финансов министър Асен Василев, който коментира темата пред медиите в кулоарите на парламента. Вече месеци наред младите лекари протестират с искане за по-достойно заплащане в сектора.

„Имам информация, че има изготвен бюджет на здравната каса, на база текущото законодателство, тоест, без увеличения за лекари и сестри. Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите лекари и медицинските сестри“, заяви Василев.

От „Продължаваме промяната“ настояват да бъде свикана Комисията по здравеопазване в парламента, за да може законопроектът, в който са предвидени увеличения на парите на медиците, да бъде гласуван на второ четене.

„Тази седмица ние предложихме извънредна комисия по здравеопазване, която да разгледа закона за заплатите на лекари и сестри, но във вторник председателят на комисията, както и другите депутати от ГЕРБ, казаха, че няма да идват на работа. Някой решава, че няма да ходи на работа и оттам нататък държавата абдикира. Работната група, която се създаде паралелно, също беше отложена“, коментира Васил Пандов от „Продължаваме промяната“.

Асен Василев добави, че партията ще продължи да събира подписи с искане за свикване на извънредна комисия, за да бъде разгледан на второ четене законопроектът преди 31 октомври — датата, до която трябва да се внесе държавният бюджет за следващата година.

Според лидера на „Продължаваме промяната“ управляващите искат първо да внесат план-сметката за 2026 г., а после да твърдят, че няма средства за увеличение на възнагражденията на младите лекари.

Василев подчерта, че правилният подход е да бъде свикана здравната комисия в парламента и да приеме нужните законопроекти преди внасянето на бюджета, за да може промените да бъдат включени навреме, вместо да се налагат поправки между двете четения.