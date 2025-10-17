РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Делото за катастрофата, при която загина Сияна, ще продължи през ноември

На днешното заседание бяха разпитани свидетели и вещи лица

Плевенският окръжен съд заседава днес по делото срещу шофьора на камиона предизвикал катастрофата край Телиш при която в края на март загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо ѝ пострада тежко.

По време на пет часовото съдебно заседание бяха разпитани тримата явили се призовани свидетели, както и двама вещи лица.

Обвиняемият шофьор отново отказа да даде обяснения пред съда, а адвокатът му Явор Нотев посочи, че това е негово право.

„Повсеместна практика е подсъдимия да говори последен тогава, когато са събрани другите доказателства, с цел да може да организира своята теза. Няма спор по неговата вина. Той не е твърдял такова нещо, както и обратното“, заяви Нотев.

Преди началото на днешното заседание бащата на Сияна Николай Попов представи пред медиите доказателства за близките приятелски отношения между независимия експерт по делото професор Станимир Карапетков и адвокатът на обвиняемия Явор Нотев и каза, че ще ги предостави на съда и ще иска отвод на Карапетков.

„Експертът по делото уважавания професор Станимир Карапетков е в тесни приятелски връзки и служебни отношения с адвоката на обвиняемия. Това е безумно и по този начин се решават десетки дела и съдби. С кръвта на децата и на убитите по пътищата, се храни една система от вещи лица, и адвокати. Човешки ще поискам от министъра на правосъдието спешна проверка на всички дела, по които тези двамата са се явявали, като адвокат и вещо лице“, заяви Попов.

Адвокат Нотев отговори на обвиненията:

„Не ме занимавайте с глупости, нямам лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси. Аз имам отношения с много магистрати с много експерти, с много колеги. Това ми е работата“, каза той.

За пореден път преди заседанието пред съдебната палата в Плевен се събраха близки на семейството на загиналото момиче, жители на Плевен и други населени места, които настояват за справедлива присъда за шофьора на камиона. Протестиращите блокираха за кратко и движението на кръстовището в центъра на града.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, като ще бъдат призовани още свидетели и вещи лица. 

