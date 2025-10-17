„Банка ДСК“: Преди приемането на еврото, как да се предпазим от измами

Остават по-малко от три месеца до официалното въвеждане на еврото в България. Смяната на националната валута логично води до по-засилена обмяна на пари. Точно сега обаче е важно да сме особено внимателни, защото с прехода към еврото има риск да се увеличат и опитите за измами, предупреждават от „Банка ДСК“.

През интензивния период на обмяна на пари в брой криминални лица (включително т. нар. „телефонни измамници“) е възможно да се опитат да ви подлъжат да предоставите ваши лични данни чрез фалшиви обаждания или фалшиви уеб страници. Те често използват тактики, базирани на страх, спешност или обещания за лесна печалба.

Пари в брой

Ако предпочитате да обмените пари в брой на място в банков офис, имайте предвид, че това се случва само в банковите салони. Не се доверявайте на хора, които ви спират на улицата и предлагат евро на по-изгоден курс. Не им давайте пари, дори ако твърдят, че са служители на банка. Нито един банков служител не би поискал пари извън офисите или официалните точки за обмяна.

Не се изкушавайте да обменяте пари „на ръка“, дори офертата да изглежда примамлива. Помнете, че няма причина за бързане – през първите шест месеца на 2026 г. обмяната на левове в евро в банките и пощенските клонове ще бъде без такса и по фиксирания обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро. А и след това левове ще могат да се обменят безсрочно и без такса в БНБ, отново по фиксирания обменен курс. Следователно всяко спешно предложение да смените парите си при „сделка на улицата“ е подозрително. Не се поддавайте и на внушения, че „еврото ще свърши“. БНБ е изчислила нуждите на икономиката от евро в брой и разчетът гарантира, че превалутирането ще бъде обезпечено от БНБ в размер, надхвърлящ многократно очакваните обеми.

Фалшиво евро или фалшиви левове

Друг риск, който би могъл да се появи, са фалшификатите. За да не станете жертва, е добре да се запознаете предварително с дизайна, размерите и защитните елементи на евробанкнотите. Така ще можете да различавате истинските пари от подправените. Важно е да знаете и официалния фиксиран курс – 1.95583 лева за 1 евро, по който ще се превалутират средствата след 1 януари 2026 година.

В този интензивен период на обмяна са възможни последни опити за пласиране на произведени през годините фалшиви левове – бъдете внимателни. Нямате причина да приемате от някого на улицата левове, под претекст за по-изгоден курс или друг опит да бъдете подлъгани. Оставете въпросния притежател на левове сам да ги обмени в банка – ако те са фалшиви, банката ще ги идентифицира.

Телефонни измами

Измамниците често използват и друг подход – обаждания по телефона. Те могат да се представят за банкови служители и да поискат от вас лични данни, пароли, ПИН кодове или дори CVC/CCV кодове от картите ви. Ако получите подобно обаждане, прекъснете връзката и блокирайте телефонния номер. Ако имате съмнение, че обаждането е измамно, се свържете с Контактния център на „Банка ДСК“, като препоръчваме това да е чрез чата, достъпен на dskdirect.bg.

Онлайн измами и фишинг

Преходът към еврото може да бъде използван като повод и за интернет измами. Често измамници изпращат имейли, SMS-и или съобщения в чат приложения, които изглеждат като официални съобщения от банка.

Важно е да знаете, че превалутирането на левовете в банковите сметки ще се извърши автоматично и безплатно на 1 януари 2026 година. Не се изискват никакви действия от ваша страна. Всякакви искания за актуализация на профили, предоставяне на данни или прехвърляне на средства в „сигурна“ сметка, за да се обърнат в евро, са сигурен знак за измама.

Освен послания за „блокирана карта“ или „замразен акаунт“ измамниците могат да използват въвеждането на еврото като претекст да поискат чувствителни данни или копия на документи за самоличност. Проверявайте винаги кой е подателят – ако адресът не завършва на @dskbank.bg, а в писмото ви притискат „спешно“ да действате, значи става дума за измама.

Не отваряйте и подозрителни линкове – често измамниците създават копия на сайтове на банки и тяхното електронно банкиране.

Възможно е чрез фалшиви сайтове измамници да ви подканят да предоставите ваши лични данни, да се срещнете извън банковия салон/пощенски офис и обмените пари в брой или измамници да ви посетят на вашия адрес.

Други частни куриерски фирми извън „Български пощи“, както и небанкови финансови институции (например фирми за бързи кредити) не са оторизирани да извършват обмяна на левове за евро.

Бъдете бдителни. Използвайте за обмяната единствено оторизираните за това места.

По този начин ще сте сигурни, че няма да попаднете на опити за измама. При всяко съмнение или нужда от допълнителна информация можете да потърсите банков служител.