Какво е огледален живот? Учените бият тревога

Учени предупреждават за потенциалните опасности от организми, създадени от молекули – огледални образи на тези, които изграждат познатия ни живот.

Ученият Кейт Адамала не си спомня точно кога е осъзнала, че лабораторията ѝ в Университета на Минесота работи върху нещо потенциално опасно – толкова опасно, че някои изследователи смятат, че може да представлява екзистенциален риск за целия живот на Земята.

През 2019 г. тя и още трима учени получават грант от 4 милиона долара от Националната научна фондация на САЩ, за да изследват дали е възможно да се създаде „огледална клетка“, в която структурата на всички биомолекули е обърната – огледален образ на тези в нормалните клетки.

Първоначално идеята изглеждала благородна. Такива клетки, които никога не са съществували в природата, биха могли да хвърлят светлина върху произхода на живота и да улеснят създаването на нови молекули с терапевтичен потенциал, например срещу инфекциозни заболявания или супербактерии. Но с времето започнали да се появяват съмнения.

„Не беше един момент на осъзнаване. Беше бавно натрупване в продължение на месеци“, казва Адамала. „Хората започнаха да задават въпроси, на които си мислехме, че можем да отговорим, а после осъзнахме, че не можем.“

Основният въпрос бил: какво ще стане, ако учените успеят да създадат „огледален организъм“ – например бактерия, съставена от огледални молекули? Дали той може неконтролируемо да се разпространи в човешкото тяло или в природата, застрашавайки живота на Земята? Или просто ще „угасне“ без следа?

В природата много биомолекули са „дясноръки“ или „ляворъки“ — свойство, наречено хиралност, открито още през 1848 г. от Луи Пастьор. Например ДНК и РНК са изградени от дясноръки нуклеотиди, а протеините от ляворъки аминокиселини. Както дясна ръка не може да носи лява ръкавица, така и биохимичните реакции зависят от тази „насоченост“.

С течение на времето тя започва да разговаря с експерти по биосигурност, имунология и екология, които я предупреждават, че ако такава клетка някога бъде създадена, човешката имунна система вероятно няма да може да я засече.

„Не знаех колко хирална е имунната система“, признава тя.

През 2023–2024 г. 38 учени, включително Адамала, се обединяват в работна група и през декември 2024 г. публикуват статия в списание Science, озаглавена „Изправени пред рисковете на огледалния живот“. В нея те предупреждават, че в рамките на 10–30 години може да стане възможно създаването на такива клетки, които, ако се изпуснат в природата, могат да се размножават неконтролируемо и да се държат като опасни патогени.

През септември 2025 г. десетки експерти се събират на конференция в Манчестър, за да обсъдят „червените линии“ в изследванията.

„Може би е възможно да създадем нещо, което да расте неумолимо, да се разпространи по планетата и да унищожи голяма част от живота, включително нас“, казва професор Дейвид Релман от Станфорд.

Той и други предупреждават, че огледалните бактерии могат да бъдат напълно невидими за имунната система на растения, животни и хора. В човешкото тяло те биха могли да се размножават до огромни количества, предизвиквайки сепсисоподобен шок.

Антибиотиците, които са хирални, няма да действат, освен ако не се създадат техни огледални версии.

И макар лабораторните мерки за сигурност да могат да предотвратят изтичане, човешката грешка или злонамерена употреба винаги остават възможни.

