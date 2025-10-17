РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕБВР е инвестирала 8.6 млрд. евро в Украйна от 2022 г. досега

ЕБВР: Руската инвазия в Украйна е качила кредитните разходи на 10-е източни членки на ЕС

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е инвестирала 8.6 милиарда евро в украинската икономика от февруари 2022 г. досега.

„В случая с Украйна, от началото на войната сме отпуснали 8.6 милиарда евро в подкрепа на реалния сектор на икономиката. Половината от тях отидоха в публичния сектор, финансирайки инфраструктура, а другата половина – в частния сектор“, каза президентът на ЕБВР Одил Рено-Басо, говорейки на семинар за следващите стъпки във възстановяването на Украйна в Съвета по външни отношения.

Тя уточни, че

се обръща значително внимание на енергийната инфраструктура,

а 80% от финансираните проекти са отишли ​​в частни компании, тъй като те първоначално са по-малки.

В доклад от септември, банката с централен офис в Лондон, намали прогнозата си за икономически растеж на Украйна с 0.8 процентни пункта до 2.5% през 2025 година. Експерти на ЕБВР нарекоха икономическите перспективи на страната „силно несигурни“, отбелязвайки, че те зависят от хода на конфликта, „енергийната сигурност и продължаващата международна подкрепа“.

Прогнозата за 2026 г. беше оставена непроменена на 5%, но при условие че военните действия бъдат прекратени.

Европейската банка за възстановяване и развитие (съкратено ЕБВР) е финансова институция, която използва инвестиции като инструмент за развиване на пазарна икономика в 27 страни от Централна Европа до Централна Азия.

Банката предоставя финансиране за банки, индустрии и бизнеси на нови и съществуващи проекти. Тя работи и с компании от публичния сектор с цел подпомагане на приватизацията, преструктуриране на държавни фирми и подобряване на комуналните услуги.

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти, съобразени с конкретните проекти. Основните инструменти са заеми, дялови инвестиции и гаранции.

