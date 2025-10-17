Мъж и жена бяха хванати да крадат от магазини в центъра на София

Софийската районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност 29-годишният Б. Х. и 21-годишната М. Л. за кражби от магазини в центъра на София, съобщават от пресцентъра на прокуратурата. Б. Х. е осъждан многократно.

По събраната до момента информация, от държавното обвинение допълват, че от 01:35 часа до 02:10 часа на 13 октомври, двамата обвиняеми, в условията на продължаващо престъпление, отнели множество вещи от магазини на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Юрий Венелин“ в столицата. Те счупили стъклените врати на търговските обекти, за да влязат в тях, като от единия магазин са откраднати множество бижута.

Мъжът и жената са задържани за срок до 72 часа предвид възможността да извършат повторно престъпление.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярката за неотклонение „задържане под стража“ и на двамата. Разследването по случая продължава.