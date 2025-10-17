РЕГИСТРИРАЙ СЕ
BYD обяви рекордно изтегляне на 115 000 електрически превозни средства

byd_company

Китайската компания BYD, най-големият производител на електрически превозни средства в света, обяви най-голямото си изтегляне от пазара в историята си. Тя изтегля 115 000 електрически превозни средства поради потенциални проблеми с безопасността. Изтеглянето включва конструктивни дефекти в електрическите превозни средства, които в редки случаи биха могли да доведат до пожар, както и дефекти на батериите, които биха могли да намалят производителността им.

BYD изтегли превозните средства, след като Държавната администрация за регулиране на пазара на Китай (SAMR) инспектира електрическите превозни средства на компанията и я предупреди за потенциални проблеми. Компанията изтегля 77 200 изцяло електрически превозни средства на стойност юани и 44 500 хибрида Tang. 

Акциите на BYD паднаха с 2.4% след обявяването на изтеглянето.

Американските пазари се сринаха, след като Тръмп заяви, че не изключва рецесия

По-рано BYD отчете първия си спад в продажбите за септември – с 6%, до 393 000 превозни средства за месеца.

BYD Co Ltd (Build Your Dreams, „изгради мечтите си“) е конгломерат, включващ производителя на автомобили BYD Auto и производителя на акумулатори и електроника BYD Electronic. Разположен е в Шънджън (Китай).  Притежател на компанията е китайският милиардер Ван Чуанфу.

BYD има четири производствени бази – в Шъджън, Сиан, Шанхай и Пекин.

Основните продукти на компанията са автомобили и компоненти, които осигуряват над половината от приходите, батериите и слънчевите панели, другите продукти включват компоненти за мобилни телефони и друга електроника, както и услуги за сглобяване на оборудване. 

