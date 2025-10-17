Глобиха активистите поставили 10 детски фигури на 5 опасни кръстовища в София

Младежката организация Сдружение „РЕД“ постави 10 детски фигури на 5 опасни кръстовища в столицата.

Целта на инициативата „София – град за децата“ е да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да се повиши превенцията на ПТП и да бъде подобрено качеството на пътната маркировка в града.

Локациите са избрани на два принципа – чрез анализ на статистиката за ПТП в София в последните години и широко допитване до граждани чрез онлайн анкета.

Първите две фигури бяха поставени на пешеходната пътека на ул. „Гурко“ и ул. „Шишман“, където по нелеп начин преди две години загина 15-годишният Филип Арсов.

Детски фигури са поставени и на други опасни пешеходни пътеки, които имат нужда от допълнително обезопасяване:

– бул. „Черни връх“ (при пешеходната пътека при кръстовището с ул. „Златен рог“)

– бул. „Патриарх Евтимий“ – до 9 ФЕГ

– бул. „Ломско шосе“ – при метростанция „Надежда“

– бул. „Княз Александър Дондуков“ – при 1-ва АЕГ

Две от фигурите, тези на бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог”, са издържали само един ден, тъй като са били счупени от вандали, каза пред Радио София авторът на кампанията и основател на „Сдружение РЕД“ Андрей Димитров.

„Миналият петък ги поставихме, в събота бяха счупени, а в неделя ги нямаше. Искам да апелирам – хората, които са прибрали фигурите, да ги върнат, защото нашето намерение е да ги възстановим и да продължат да изпълняват своята функция“, обясни Димитров.

Той добави, че преди няколко дни е глобен от Столичния инспекторат, тъй като фигурите са поставени без това да е съгласувано със Столичната община.

„Има преписка от страна на МВР фигурите да бъдат премахнати, защото се смятат за опасни. Искам да отбележа, че сме се погрижили детските фигури да са в абсолютна безопасност на пътното движение. Въпреки това, ще направим така че да съберем фигурите. Искам да благодаря на кмета Васил Терзиев, който след като бях глобен, се свърза с мен и каза, че иска да намерим заедно вариант, в който да бъдат поставени в абсолютен синхрон на закона детските фигури“, посочи Андрей Димитров.

По думите му, до средата на другата седмица всички фигури ще бъдат прибрани, докато преминат всички съгласувателни процедури.

От Сдружението настояват и за обновена и качествена пътна маркировка на пешеходните пътеки в София; Изграждане на съоръжения за намаляване на скоростта и осветеност на зебрите в тъмните часове на деня, засилена превенция на ПТП и цялата строгост на закона срещу нерегламентираното шофиране.

Гражданските активисти ще изискат от институциите да предприемат конкретни действия пред обществото и ще следят за тяхното изпълнение.