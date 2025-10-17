Най-големите американски банки печелят от вдъхновената от Тръмп пазарна несигурност

Четирите водещи американски финансови корпорации отчетоха своите тримесечни резултати. И четирите банки – Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo, се представиха по-добре от очакваното, до голяма степен благодарение на операциите по инвестиционно банкиране на фондовите пазари. Банките успяха да се адаптират към хаотичната търговска политика на Доналд Тръмп, която с обявяването на нови тарифи или тяхното спиране многократно е причинявала пазарна нестабилност, ситуация, от която финансовите институции се възползваха.

Първите банки, които отчетоха резултатите си за изминалото тримесечие, бяха тези с водещи позиции в два ключови пазарни сегмента: Goldman Sachs (GS) в инвестиционното банкиране и JP Morgan (JPM) в универсалното банкиране.

Goldman Sachs показа по-добра от очакваната печалба,

която се е увеличила с 37% спрямо третото тримесечие на миналата година до 4.1 милиарда долара. Печалбата на акция беше 12.25 долара в сравнение с очакванията на анализаторите от 11.03 долара. Общите приходи на Goldman Sachs се увеличиха с 20% до 15.2 милиарда долара, което също надмина очакванията на анализаторите. GS отбеляза най-силен ръст в сегмента си за финансово и инвестиционно консултиране (+60%), посреднически услуги в инвестиционното банкиране (+42%), кредитиране за частно банкиране и управление на активи (+40%) и финансиране на търговия с ценни книжа (+33%).

JPMorgan Chase, най-голямата банка в САЩ по активи (3.9 трилиона долара),

също надмина очакванията на анализаторите за резултатите си за третото тримесечие.

Приходите нараснаха с 9% до 47.1 милиарда долара, докато анализаторите на LSEG очакваха 45.4 милиарда долара. Печалбата се увеличи с 12% и достигна 14.39 милиарда долара, или 5.07 долара на акция, което също надмина очакванията на анализаторите от 4.84 долара. Най-високият ръст на JPM през третото тримесечие дойде от операциите ѝ с търговия с ценни книжа (+24%). Като цяло, тримесечните приходи на JPM от търговски и инвестиционно-банкови услуги достигнаха рекордните 8.9 милиарда долара за банката, надминавайки очакванията на анализаторите с приблизително 700 милиона долара.

Експерти, интервюирани от CNBC, отбелязват, че

най-големите американски банки се възползват от администрацията на президента Доналд Тръмп тази година.

Те отчитат по-високи приходи от търговия, тъй като сътресенията, причинени от неговите политики, разтърсиха пазарите по целия свят, принуждавайки инвеститорите да правят нови залози.

Wells Fargo, която, за разлика от инвестиционната банка Goldman Sachs, е по-фокусирана върху банкирането на дребно и потребителското банкиране, също отчете солидни печалби през третото тримесечие. Печалбата ѝ се е увеличила с 9% до 5.6 милиарда долара, или 1.66 долара на акция – по-добре от очакваните от анализаторите 1.55 долара. Общите приходи на банката са се увеличили с 5% до 21.4 милиарда долара. Силните резултати на Wells Fargo се дължат до голяма степен на факта, че изминалото тримесечие е първото пълно тримесечие, в което банката е била освободена от ограничения върху активите. Федералният резерв наложи тези ограничения през 2018 г. като наказание за скандал от 2016 г., в който беше разкрито, че Wells Fargo е открила 2 милиона нови сметки без съгласието на клиентите.

Citigroup, която е активна както в инвестиционното банкиране, така и в потребителското банкиране, отчете силни резултати благодарение на рязкото увеличение на приходите от търговия. Нетната печалба на Citi се е увеличила с 16% до 3.75 милиарда долара, или 1.86 долара на акция. Това надмина прогнозата от 1.73 долара на акция, изготвена от анализатори, анкетирани от FactSet. Общите приходи на Citi са се увеличили с 9% на годишна база, достигайки 22.09 милиарда долара, което също надмина очакванията на анализаторите за 21.1 милиарда долара.

Както отбеляза The Wall Street Journal,

политиките на президента Тръмп увеличават волатилността –

те принуждават търговците да действат, но не толкова, че да развалят цялостната пазарна картина. „Ситуацията в момента е такава, че главните изпълнителни директори виждат много възможности“, каза главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон. „В момента има много активност в нашия магазин.“