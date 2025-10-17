Индексите на фондовите борси в Шанхай и в Шънджъ паднаха с по 1.95% и 3.04%

Основните индекси на Шанхайската и Шънджънската фондови борси паднаха съответно с по 1.95% и 3.04% на фона на несигурност в търговските и икономическите отношения между Китай и САЩ. Шанхайският композитен индекс падна до 3839.75 пункта, докато Шънджънският компонент падна до 12 688.94 пункта, според данни за търговията.

Индексът на „сините чипове“ CSI 300 падна с 2.26% до 4514.23 пункта. Най-големите загуби отчетоха секторите на електроснабдяването, фотоволтаичното и вятърното енергийно оборудване, полупроводниците, електронните компоненти, потребителската електроника и батериите.

Китайските фондови пазари бяха нестабилни тази седмица

след ескалацията на търговското и икономическо напрежение между Китай и Съединените щати.

На 9 октомври Министерството на търговията на Китай публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии.

На 10 октомври

Тръмп обяви, че Съединените щати ще увеличат тарифите върху китайските продукти със 100%,

считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложат контрол върху износа на софтуер. Той също така предупреди за възможни ограничения върху доставките на други стоки за Китай, предимно части за самолети, и сигнализира за възможността за отмяна на среща със Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Република Корея в края на октомври – началото на ноември.

Седмица по-късно министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю за CNBC, че Вашингтон може да предприеме допълнителни мерки, включително контрол върху износа, ако Пекин продължи да действа, и е готов да наложи тарифи върху покупките на руски петрол от Китай, ако европейските му партньори се присъединят.

Китай обвинява САЩ в подбуждане на глобална паника заради контрола върху редкоземните елементи

Министерството на търговията на Китай заяви, че САЩ умишлено са провокирали паника в световен мащаб, след като Пекин наложи допълнителен контрол върху износа на редкоземни елементи и свързани с тях технологии, съобщава Ройтерс. Пекин смята, че подобен контрол върху износа е в съответствие с международната практика.

Според Ройтерс, говорителят на китайското министерство на търговията Хе Йонгцян е заявил на пресконференция, че „американското тълкуване грубо изопачава и преувеличава мерките на Китай, умишлено причинявайки ненужно недоразумение и паника“.

Агенцията отбелязва, че затягането на контрола на Пекин върху износа на редкоземни елементи е накарало търговци и анализатори по целия свят да се опасяват от изискването на Китай „производителите на всеки продукт навсякъде по света, съдържащ дори следи от китайски редкоземни елементи, да получат лиценз, преди да го изпратят до крайната си дестинация“. Хе Йонгцян заяви пред репортери, че това няма да се случи.