Мирчев пита Борисов ще има ли споразумение за четворна коалиция или „двамата ортаци“ ще чертаят посоката на управление

Минути след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ са виновни за ситуацията с настоящото мнозинство зад кабинета „Желязков“, съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира темата във „Фейсбук“.

„Посланието на Борисов, че „пуска“ Пеевски през централния вход, понеже ПП–ДБ не са го подкрепили, е изцяло фалшифицирано. Да припомним: за условията, при които бихме подкрепили управленско мнозинство, Борисов нямаше топки, затова прекрати преговорите през декември и от страх отказа да изгради санитарен кордон спрямо голямото „Д„, припомни Мирчев в социалната мрежа.

Според съпредседателя на „Да, България“ „олевяването на ГЕРБ под влиянието на турбо-лявата популистка платформа на Пеевски“ ще продължи и окончателно ще заличи център-дясната идентичност на партията на Борисов.

Той прогнозира, че с голяма вероятност „Новото начало“ ще получи контрол над Бюджетната комисия в парламента и няколко други поста, което ще позволи на партията на Пеевски „да се развихри“ с политики като „магазини за хората“ и да злоупотребява с капиталови разходи, „особено с хората, които са се снимали във фотостудиото“.

Депутатът иронизира и думите на Борисов, че си вярвали с Пеевски, като отбеляза: „Дават си дума един на друг и действат — Пеевски нарежда, Борисов изпълнява.“

Мирчев завършва публикацията си с въпрос къде е програмата за управление и споразумението за новата четворна коалиция, ще има ли изобщо такива или „сутрешните кафета и пури между двамата ортаци ще чертаят посоката на управлението?“.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също коментира изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борсов, който открито заяви, че правителството и подкрепящите го партии трябва да седнат на разговори и с „Ново начало“ на Делян Пеевски за „едно стабилно мнозинство“. „В 25-минутен моноспектакъл, Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите: „Аз като кажа нещо – Пеевски се съобразява. Той като каже нещо – аз го изпълнявам„, написа Василев във „Фейсбук“.