Мирчев пита Борисов ще има ли споразумение за четворна коалиция или „двамата ортаци“ ще чертаят посоката на управление

Мирчев съобщи, че кметове на "Ново начало" товарят хора по автобуси, за да бранят централата на Пеевски

Минути след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ са виновни за ситуацията с настоящото мнозинство зад кабинета „Желязков“, съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира темата във „Фейсбук“.

„Посланието на Борисов, че „пуска“ Пеевски през централния вход, понеже ПП–ДБ не са го подкрепили, е изцяло фалшифицирано. Да припомним: за условията, при които бихме подкрепили управленско мнозинство, Борисов нямаше топки, затова прекрати преговорите през декември и от страх отказа да изгради санитарен кордон спрямо голямото „Д„, припомни Мирчев в социалната мрежа.

Според съпредседателя на „Да, България“ „олевяването на ГЕРБ под влиянието на турбо-лявата популистка платформа на Пеевски“ ще продължи и окончателно ще заличи център-дясната идентичност на партията на Борисов.

Той прогнозира, че с голяма вероятност „Новото начало“ ще получи контрол над Бюджетната комисия в парламента и няколко други поста, което ще позволи на партията на Пеевски „да се развихри“ с политики като „магазини за хората“ и да злоупотребява с капиталови разходи, „особено с хората, които са се снимали във фотостудиото“.

Депутатът иронизира и думите на Борисов, че си вярвали с Пеевски, като отбеляза: „Дават си дума един на друг и действат — Пеевски нарежда, Борисов изпълнява.“

Мирчев завършва публикацията си с въпрос къде е програмата за управление и споразумението за новата четворна коалиция, ще има ли изобщо такива или „сутрешните кафета и пури между двамата ортаци ще чертаят посоката на управлението?“.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също коментира изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борсов, който открито заяви, че правителството и подкрепящите го партии трябва да седнат на разговори и с „Ново начало“ на Делян Пеевски за „едно стабилно мнозинство“.В 25-минутен моноспектакъл, Бойко Борисов капитулира напълно пред Пеевски с думите: „Аз като кажа нещо – Пеевски се съобразява. Той като каже нещо – аз го изпълнявам„, написа Василев във „Фейсбук“.

