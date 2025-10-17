Jetour Zongheng G700 стана първият SUV, прекосил река Яндзъ

„Водният“ Jetour Zongheng G700 на Chery стана първият SUV в историята, който самостоятелно прекоси река Яндзъ. Той преодоля 1480 метра от единия бряг до другия.

Според CarNewsChina, Zongheng G700 е тръгнал от фериботния терминал Heishazhou в Уху, провинция Анхуей (където се намира централата на Chery) и е достигнал фериботния терминал Nanlong. Пътуването е продължило 22 минути, като SUV-ът се е движил с приблизително 7 км/ч и се е борил срещу течението (5-10 км/ч). Това е станало възможно благодарение на водоустойчивата каросерия на автомобила и хибридния силов агрегат.

Zongheng G700 има максимална дълбочина на преодоляване на брод от 970 милиметра.

Ъгловатият SUV е с дължина 5198 мм, междуосие 2870 мм и пътен просвет 320 милиметра. Хибридната му система се състои от 2,0-литров турбо двигател и два електродвигателя, произвеждащи комбинирана мощност от 761 к.с. (795 Нм). Разходът на гориво се твърди, че е 1.39 литра на 100 км, а ускорението от 0 до 100 км/ч е за 4.6 секунди.

Хибридният пробег е до 1400 километра. Зареждането от 30% до 80% на мощна зарядна станция отнема 10 минути.

Продажбите на Jetour Zongheng G700 в Китай ще започнат на 19 октомври, като цените варират от 349 900 до 429 900 юана (приблизително 82 195 – 100 988 лева).