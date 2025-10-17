Популярна хранителна добавка с витамин D може да има нежелан ефект върху здравето

Витамин D е добре известен като жизненоважен за редица функции в човешкия организъм но ново изследване подсказва, че определена форма на витамина може да има отрицателен ефект.

По-мощната и по-дълготрайна форма, витамин D3 (холекалциферол), се произвежда естествено, когато тялото е изложено на слънчева светлина, и се съдържа в животински продукти.

Витамин D2 (ергокалциферол), от друга страна, идва от растителни и гъбни източници, обяснява Националният здравен институт на САЩ (NIH).

D2 може да понижава нивата на D3

Учени от Университета в Съри (Великобритания) установили, че приемът на витамин D2 може да понижи нивата на витамин D3 в организма.

Изводът е направен след анализ на 11 рандомизирани контролирани проучвания с участието на 655 възрастни, който показал, че хората, приемащи добавки с витамин D2, имали по-ниски нива на D3 в сравнение с тези, които не приемали D2, се посочва в прессъобщение на университета.

Резултатите са публикувани в списанието Nutrition Reviews, а изследването е проведено съвместно с John Innes Centre и Quadram Institute Bioscience в Норич, Англия.

„Доказахме, че витамин D3 – но не и D2 – стимулира системата за сигнализация на интерферон тип I в организма, която е ключова част от имунната защита срещу бактерии и вируси,“

заяви професор Колин Смит, ръководител на изследването.

„Следователно поддържането на здравословни нива на витамин D3 може да помогне да се предотврати навлизането на вируси и бактерии в организма.“

Професор Мартин Уорън, главен научен директор в Quadram Institute, потвърди в изявление, че дефицитът на витамин D представлява „значим обществен здравен проблем“, особено през зимните месеци.

„Това съвместно изследване се вписва в мисията на института – да подобрява качеството на живота чрез хранителни иновации, които увеличават хранителната стойност на храните,“ казва Уорън.

„Изборът на най-ефективната форма на витамин D за добавки или обогатяване на храни е от изключителна важност за здравето на нацията.“

Необходима е допълнителна наука

Учените подчертават, че е нужно повече изследване, за да се установи дали D2 и D3 въздействат по различен начин върху тялото и дали това може да промени медицинските препоръки за това кой вид витамин D да се приема.

Проучването има и някои ограничения, отбелязват авторите:

броят на изследванията е малък,

между тях има различия в продължителността, дозировката и методите за измерване,

възможни са изкривявания поради непълно представяне на данни.

Резултатите могат да бъдат повлияни и от фактори като излагането на слънце или прием на обогатени с витамин храни, добавят изследователите.

Източници на витамини D2 и D3

Според здравните експерти, витамин D3 се съдържа в мазни риби, яйчни жълтъци, масло от черен дроб на треска и обогатени животински продукти,

докато витамин D2 може да се открие в гъби, някои растителни храни и добавки на основата на гъбички.

