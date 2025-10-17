Популярна хранителна добавка с витамин D може да има нежелан ефект върху здравето

Витамин D е добре известен като жизненоважен за редица функции в човешкия организъм но ново изследване подсказва, че определена форма на витамина може да има отрицателен ефект.
По-мощната и по-дълготрайна форма, витамин D3 (холекалциферол), се произвежда естествено, когато тялото е изложено на слънчева светлина, и се съдържа в животински продукти.
Витамин D2 (ергокалциферол), от друга страна, идва от растителни и гъбни източници, обяснява Националният здравен институт на САЩ (NIH).
D2 може да понижава нивата на D3
Учени от Университета в Съри (Великобритания) установили, че приемът на витамин D2 може да понижи нивата на витамин D3 в организма.
Изводът е направен след анализ на 11 рандомизирани контролирани проучвания с участието на 655 възрастни, който показал, че хората, приемащи добавки с витамин D2, имали по-ниски нива на D3 в сравнение с тези, които не приемали D2, се посочва в прессъобщение на университета.
Резултатите са публикувани в списанието Nutrition Reviews, а изследването е проведено съвместно с John Innes Centre и Quadram Institute Bioscience в Норич, Англия.
„Доказахме, че витамин D3 – но не и D2 – стимулира системата за сигнализация на интерферон тип I в организма, която е ключова част от имунната защита срещу бактерии и вируси,“
заяви професор Колин Смит, ръководител на изследването.
„Следователно поддържането на здравословни нива на витамин D3 може да помогне да се предотврати навлизането на вируси и бактерии в организма.“
Професор Мартин Уорън, главен научен директор в Quadram Institute, потвърди в изявление, че дефицитът на витамин D представлява „значим обществен здравен проблем“, особено през зимните месеци.
„Това съвместно изследване се вписва в мисията на института – да подобрява качеството на живота чрез хранителни иновации, които увеличават хранителната стойност на храните,“ казва Уорън.
„Изборът на най-ефективната форма на витамин D за добавки или обогатяване на храни е от изключителна важност за здравето на нацията.“
Необходима е допълнителна наука
Учените подчертават, че е нужно повече изследване, за да се установи дали D2 и D3 въздействат по различен начин върху тялото и дали това може да промени медицинските препоръки за това кой вид витамин D да се приема.
Проучването има и някои ограничения, отбелязват авторите:
- броят на изследванията е малък,
- между тях има различия в продължителността, дозировката и методите за измерване,
- възможни са изкривявания поради непълно представяне на данни.
Резултатите могат да бъдат повлияни и от фактори като излагането на слънце или прием на обогатени с витамин храни, добавят изследователите.
Източници на витамини D2 и D3
Според здравните експерти, витамин D3 се съдържа в мазни риби, яйчни жълтъци, масло от черен дроб на треска и обогатени животински продукти,
докато витамин D2 може да се открие в гъби, някои растителни храни и добавки на основата на гъбички.
