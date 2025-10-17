РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Столична община кандидатства по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.“ за изграждане на канализация в 8 района

Столична община кандидатства по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г." за изграждане на канализация в 8 района

Столична община е внесла предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура в 8 района, с което кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., съобщават от общинския пресцентър. Общият размер на планираните инвестиции е над 224 млн. лева.

Планът е до май 2029 година, като се очертава инвестициите да обхванат 31 000 жители в осемте столични района – „Панчарево“ – с. Герман; „Искър“ – кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“; „Надежда“ – кв. „Илиянци“ и кв. „Орландовци“; „Връбница“ – кв. „Модерно предградие“; „Витоша“ – кв. „Симеоново“; „Овча купел“; Нови Искър; Банкя – с. Иваняне.

С реконструкциите се планира да се повиши качеството на водоснабдяването, като ще бъдат подменяни и старите амортизирани канализационни тръби, коментират общинарите. В предложението се предвижда и Столична община да се заеме с асфалтиране на улиците и платната за движение, с изграждане на тротоари и благоустрояване.

Предстои за всички обекти (с изключение на доизграждането на канализационната мрежа на кв. “Симеоново“, където има сключен договор) да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени