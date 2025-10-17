Столична община кандидатства по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.“ за изграждане на канализация в 8 района

Столична община е внесла предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура в 8 района, с което кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., съобщават от общинския пресцентър. Общият размер на планираните инвестиции е над 224 млн. лева.

Планът е до май 2029 година, като се очертава инвестициите да обхванат 31 000 жители в осемте столични района – „Панчарево“ – с. Герман; „Искър“ – кв. „Димитър Миленков“ и кв. „Абдовица“; „Надежда“ – кв. „Илиянци“ и кв. „Орландовци“; „Връбница“ – кв. „Модерно предградие“; „Витоша“ – кв. „Симеоново“; „Овча купел“; Нови Искър; Банкя – с. Иваняне.

С реконструкциите се планира да се повиши качеството на водоснабдяването, като ще бъдат подменяни и старите амортизирани канализационни тръби, коментират общинарите. В предложението се предвижда и Столична община да се заеме с асфалтиране на улиците и платната за движение, с изграждане на тротоари и благоустрояване.

Предстои за всички обекти (с изключение на доизграждането на канализационната мрежа на кв. “Симеоново“, където има сключен договор) да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители.