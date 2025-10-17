РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът прави трети опит за тази седмица да събере кворум

На фона на протести и очакван вот на недоверие, депутатите откриват есенната сесия на парламента

Парламентът ще направи трети опит тази седмица да проведе заседание, след като при предишните два депутатите не успяха да съберат необходимия кворум. В сряда се регистрираха едва 61 народни представители, а в четвъртък – 71, при нужни 121.

Въпреки, че тази седмица не се стигна до гласуване на дневния ред на депутатите, на сайта на Народното събрание е публикувана програма за редовен парламентарен контрол с участието на седем министри.

„Банкеръ“ припомня, че през изминалия ден в пленарната зала се регистрираха 29 депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“, 9 от „БСП – Обединена левица“, 14 от „Алианс за права и свободи“, 11 от „Морал, единство, чест“ и 8 от „Величие“.

В пленарната зала не бяха народните представители от ГЕРБ, „Ново начало“, „Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От „Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.

На 14 октомври Бойко Борисов заяви, че партията му остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма и да „счупи“ управляващата коалиция. Това решение на Борисов дойде в резултат на слабото представяне на формацията на местните избори в Пазарджик, където ГЕРБ се класира шеста.

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски пък обяви, че неговата партия е готова „за преформатиране във властта“ и ще изчака решението на ГЕРБ до понеделник.

„БСП – Обединена левица“ изрази готовност за разговори с партньорите си, за да се запази правителството.

„Има такъв народ“ все не е излязла с официална позиция по темата. По информация на БНР обаче премиерът Росен Желязков вече е започнал разговори с официалните участници в управляващата коалиция, за действия, с които да се излезе от политическата криза, довела до блокаж на работата на Народното събрание и на правителството.

