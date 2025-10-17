РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Северна Македония няма безусловно да впише българите в конституцията, заяви Мицкоски

Християн Мицкоски (МИА)

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че неговото правителство няма да приеме безусловно искането за вписване на българите в конституцията на страната, предаде БНР.

В интервю за телевизия „Канал 5“ той определи разговора си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие като „приятелски“. По думите му, ако Европейският съюз наистина иска да види Северна Македония сред своите членове, трябва да покаже същото отношение към страната, каквото демонстрира към други кандидати.

След посещението си в Скопие, Урсула фон дер Лайен заяви в платформата Х, че Европейският съюз подкрепя европейския път на Северна Македония и че „следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна“ – извършването на договорената конституционна промяна.

Фон дер Лайен каза на Скопие да впише българите в конституцията. Там се правят, че не чуват
