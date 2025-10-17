Пред Зеленски Тръмп потвърди за предстояща среща с Путин в Унгария

Американският президент Доналд Тръмп обяви по време на разговора си с Володимир Зеленски в Белия дом, че ще има среща с руския лидер Владимир Путин в Будапеща, която ще бъде „двойна“. Той отбеляза и че ще държи в течение украинския президент за нея.

Американският държавен глава добави, че отношенията между двамата президенти – на Русия и Украйна – са много лоши, предаде СиЕнЕн.

Припомняме, че вчера, след двучасов разговор с Путин, Тръмп обяви, че двамата ще се срещнат в Будапеща през следващите седмици. Точна дата все още не е определена.

Американският държавен глава добави и че ще бъде „президентът-посредник“ и че планира да „пази известна дистанция“ между руския и украинския лидер, тъй като ситуацията не е лесна.

„Много по-лесно е, когато хората се разбират, когато се събират, когато се харесват. Не е задължително да имаме такава ситуация, що се отнася до „харесването“. Може би нещата могат да се обърнат. Но междувременно ще ги накараме да стоят на разстояние един от друг„, обясни Тръмп.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна обяви, че двустранните гаранции за сигурността на Украйна са най-важното нещо за хората й.

На въпрос какви отстъпки Зеленски е готов да направи, за да сложи край на войната, украинският лидер отговори: „Първо, мисля, че трябва да седнем и да поговорим. Втората точка е, че имаме нужда от прекратяване на огъня“.

„Най-важното нещо за хората в Украйна, които всекидневно са подложени на атаки, е да имат наистина силни гаранции за сигурност. НАТО е най-доброто нещо, но оръжията са много важни. Съюзниците, които имаме на наша страна, са много важни“, продължи Зеленски, след което добави: „Ние искаме мир, Путин не иска. Ето защо имаме нужда да му бъде оказан натиск“.

Преди срещата на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Белия дом, се очакваше акцентът на разговорите да бъде едно бъдещо решение на Вашингтон да предостави ракети „Томахоук“ на Украйна. По-късно се оказа, че фокусът е изместен върху продължилите вчера над два часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин и предстоящата втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, която този път ще се проведе в Будапеща.