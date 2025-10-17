РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Путин и Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността, коментираха от ЕК

Руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността – така говорителката на Комисията Анита Хипер отговори на въпрос за евентуална среща между руския държавен глава и американския президент Доналд Тръмп в Будапеща.

Във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на ЕС тя уточни, че страните членки могат да дадат дерогации за тази цел.

„Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла“, подчертават от Комисията.

Във връзка с решението на Унгария да се оттегли от Международния наказателен съд, взето от нейния парламент през май, говорителят на Комисията Ануар ел-Нуни уточни, че то влиза в сила една година след нотификацията.

„Нека бъдем ясни – то не може да има ефект върху сътрудничеството при разследването на случаи, започнати преди това“, подчерта говорителят, цитиран от БНР.

Путин има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд.

