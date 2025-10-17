Преките чуждестранни инвестиции у нас достигат 1,54 млрд. евро до август – с 11% по-малко от миналата година

Преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 1,537 млрд. евро към края на август 2025 година, показват предварителните данни на Българската народна банка. Това е с 188,5 млн. евро (10,9%) по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато нетният поток е бил 1,725 млрд. евро.

Размерът на вложенията за първите осем месеца на 2025 година представлява 1,4% от прогнозния БВП, спрямо 1,7% година по-рано. Само през август нетният поток е положителен – 361,8 млн. евро, но под нивото от 533,6 млн. евро през август 2024 година.

По компоненти, дяловият капитал е положителен и достига 227,8 млн. евро, което е подобрение спрямо отрицателните 32,2 млн. евро година по-рано. Реинвестираната печалба също нараства – 2,369 млрд. евро срещу 1,874 млрд. евро за същия период на 2024 година.

От друга страна, потокът по дългови инструменти е отрицателен – 1,059 млрд. евро, което е значително влошаване спрямо 117,2 млн. евро миналата година.

Инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти остават отрицателни – минус 12,1 млн. евро при минус 5,5 млн. евро година по-рано.

Преките инвестиции на български компании в чужбина възлизат на 288,2 млн. евро (0,3% от БВП), което е спад спрямо 690,3 млн. евро (0,7% от БВП) за същия период на 2024 година. Според БНБ данните са предварителни и подлежат на ревизия.