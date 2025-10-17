В МВнР няма искане от Москва за прелитане на самолета на Путин през въздушното ни пространство напът за Унгария

На този етап в Министерството на външните работи (МВнР) не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните-членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.

„Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла“, добави говорителят по темата.