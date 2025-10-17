РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В МВнР няма искане от Москва за прелитане на самолета на Путин през въздушното ни пространство напът за Унгария

МВнР реагира остро на изявление на Християн Мицкоски

На този етап в Министерството на външните работи (МВнР) не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните-членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.

„Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла“, добави говорителят по темата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени