Расте броят на новите фирми – до 11 545, през третото тримесечие

През третото тримесечие новорегистрираните правни единици в страната са 11 545, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност – 1015. Това отбелязват от Националния статистически институт.

В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на новорегистрираните и банкрутиралите се увеличава с по 0.1 процент.

В сравнение с второто тримесечие на тази година обаче новорегистрираните правни единици се увеличават с 0.1 на сто. В същото време влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност с 0.2 процента.

Разпределение на новорегистрираните и обявилите банкрут правни единици по сектори

През третото тримесечие с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ съответно – 88.9 и 88.8 на сто.

Тримесечната бизнес демография на регистрациите и банкрутите на правните (юридически) единици е свързана с определени демографски събития – дата на създаване на юридическото лице, дата на откриване на производство по несъстоятелност, дата на обявяване в несъстоятелност и дата на обявяване в ликвидация.