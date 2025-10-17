РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Изграждането на културния център на остров „Св. Св. Кирик и Юлита“ отново на дневен ред

Остров Свети Кирик

През последното десетилетие България инвестира значителни ресурси в изследването, съхранението и представянето на подводното културно наследство, а сред приоритетите на Министерството е изграждането на устойчива екосистема за научни изследвания, културен туризъм и съвременна интерпретация на наследството на Черно море. Това ще стане чрез проекта за създаване на Черноморски център за култура, изкуство и наука, който ще се помещава в бившата военноморска база на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол.

За това министърът на културата Мариан Бачев информира Глен Микалеф – европейският комисар по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта. Това стана по време на среща в министерството на културата, като в делегацията на Микалеф бе и Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. В разговорите от българска страна участваха и заместник-министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Ашот Казарян.

Зам.-министър Чобанов отбеляза, че България вижда в бъдещия център на острова край Созопол основа за засилено регионално и европейско сътрудничество в областта на изследването, опазването и общественото ангажиране с подводното наследство – чрез съвместни проекти, обмен на знания, дигитализация, валоризация и устойчиво развитие на морската култура.

Комисар Микалеф заяви, че би се запознал с информацията за проекта, като оцени усилията на културното министерство по темата за опазването на подводното културно наследство и това, че те се стремят то да стане по-видимо включително чрез съвместни инициативи по програмата „Творческа Европа“ и нейната бъдеща наследница „AgoraEU“.

Припомняме, че още министърът на културата Боил Банов се опитваше да намери партньори за превръщането на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в световен център на изкуствата. Той провеждаше срещи с представители на Френската агенция за музеите, с френското посолство у нас, с Френския институт и Посолството на ОАЕ в България. Твърдеше, че има идея бъдещият световен център да се свърже с музея „Лувър“ в Париж и с музея „Лувър“ в Абу Даби.

После и наследникът му проф. Велислав Минеков обяви през 2022 г., че подновява идеята за превръщането на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол в целогодишно работещ световен център на изкуствата, уточнявайки, че проект има и той е от 11 години.

Сред обсъдените теми по време на днешната среща на министър Банов с еврокомисаря Глен Микалеф бе и предстоящата инициатива „Културен компас“.

Комисар Микалеф обясни, че това е незаконодателната инициатива на Европейската комисия, която има за цел да оформи стратегически подход за културата на нивото на ЕС и да изтъкне ролята й в други сектори и политики.

Компасът следва да определи ключовите принципи за културно сътрудничество и да разработи политики на нивото на Съюза, като да предостави посока за бъдещи дейности и инициативи в областта на културата, включително с цел по-категоричното й позициониране сред приоритетите на Европейския съюз.

Една от целите на комисар Микалеф е и опростяването на процедурите при кандидатстване за финансиране за културни проекти, така че административната тежест да бъде максимално облекчена.

