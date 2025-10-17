РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ако ще има ремонт на кабинета, да се направи час по-скоро – страната се нуждае от стабилност, призова председателят на КНСБ

Президентът на КНСБ Пламен Димитров призова, ако предстои ремонт на кабинета, това да се случи възможно най-скоро, за да се запази стабилността на управлението. Изявлението му бе направено пред журналисти в Перник.

„Устойчивостта на управлението е повече от наложителна, особено когато сме изправени пред най-трудния бюджет от десетилетия насам“, подчерта синдикалният лидер. По думите му, отговорността за това как ще бъде постигната стабилност е в ръцете на управляващите.

„Ключовият въпрос е какво става с бюджета – с финансирането на системите, на заплатите, на пенсиите. Хората чакат да чуят това. Ако политическите размествания доведат до предсрочни избори, това няма да е за добро“, предупреди Димитров.

Той допълни, че КНСБ ще продължи да настоява за ускорен ръст на доходите. „Когато има 20-процентна разлика между ръста на заплатите и цените на храните, това означава, че поне пет години заплатите трябва да растат двуцифрено, за да наваксат разликата“, посочи президентът на синдикалната организация.

Пламен Димитров беше в Перник за представяне на проучване за трудовата заетост във въглищните региони.

Изявлението му дойде часове след като премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че сега не е време за избори и поискаха от БСП и „Има такъв народ“ ясен отговор за евентуално включване на „ДПС – Ново начало“ в разговорите за преформатиране на управлението.

В партията не искат избори, обяви Борисов
