България, Турция и Румъния ще изградят нови транспортни коридори

България, Турция и Румъния ще изградят съвместно нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат трафика между трите държави и да засилят ролята на региона. Това е заявил министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на тристранна среща с турски и румънски колеги, съобщават от пресцентъра на ведомството му.

По думите на министъра натоварването на граничните пунктове “Капитан Андреево” към Турция и “Лесово” за Румъния води до задръствания и закъснения на доставките.

“Данните за натоварването на пътната ни мрежа сочат, че трафикът от и към България расте с над 20% на година. Трябва отсега да мислим за решенията на тези проблеми, защото превозите от и през България ще се удвоят през следващите пет години“, предупреди Караджов.

Относно ремонта на “Дунав мост” при Русе, вицепремиерът заяви, че и там са нужни алтернативни пътни и железопътни трасета.

Той определи автомагистрала „Черно море“, като естествено продължение на Южния транспортен коридор, който трябва да се разглежда като обща инфраструктурна кауза.

От турска страна са заявили подкрепата си за по-тясно сътрудничество, като на четири очи е бил обсъден и проектът за втора железопътна линия по направлението Свиленград–Пловдив.