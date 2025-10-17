Телефонните разговори между президентите на САЩ и Русия, с уговорка за лична среща, привлякоха вниманието на много чуждестранни медии. Наблюдатели оценяват резултатите от разговорите и се опитват да разберат потенциалния резултат от срещата между двамата политици.

Ал Джазира (Доха, Катар)

Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Унгария след „продуктивен“ телефонен разговор.

Телефонният разговор се е състоял ден преди срещата на Тръмп с президента Володимир Зеленски във Вашингтон. Очаква се украинският лидер да поднови призивите си към Тръмп да продаде на Украйна ракети „Томахоук“, което би ѝ позволило да нанесе по-дълбоки удари на руска територия. Зеленски твърди, че укрепването на способностите на Украйна за удари с голям обсег ще помогне на Путин да приеме по-сериозно призивите на Тръмп за директни преговори за прекратяване на войната. Крилатите ракети „Томахоук“ имат обсег от приблизително 1600 км, което им позволява да поразят Москва и други големи руски градове.

Magyar Hirlap (Будапеща, Унгария)

Ще приключи ли войната в Украйна след срещата Тръмп-Путин в Будапеща?

Последователните дипломатически усилия на унгарската външна политика, които продължават от много години, са успешни. Фактът, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин ще проведат разговори в Будапеща за прекратяване на войната в Украйна, окончателно демонстрира, че страната ни се е превърнала в неразделна част от международния политически живот. Резултатът от преговорите в Будапеща е невъзможно да се предвиди предварително. Самият факт на срещата обаче е причина за оптимизъм. Какво се случва зад кулисите, е неизвестно. Но едно е сигурно: нито една от страните не би се съгласила на подобни разговори, ако нямаше точки на съгласие.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)

Срещата на Тръмп с Путин в Будапеща е удар за Европа

Срещата на върха на суперсилите в Унгария е голямо предимство за Виктор Орбан и голямо унижение за Европейския съюз. Унгарският премиер Виктор Орбан сигурно се чувства като котката, която е получила сметаната. Премиерът Орбан, често осмиван като най-близкия съюзник на Путин в ЕС, редовно се е сблъсквал с Володимир Зеленски и се е противопоставял на западните санкции. Изборът на Унгария вероятно е изтрил усмивката от лицето на Евросъюза. Подарък за премиера Орбан като среща на върха за мир е не само награда за неговата лоялност; той също така ще подкрепи стремежите на Белия дом да направи MAGA глобална.

Berliner Zeitung (Берлин, Германия)

Тръмп обяви среща на върха с Путин в Унгария: какво се случва тук?

Не е ясно дали твърдата политика на Тръмп от последните седмици е била просто предназначена да заблуди вътрешните му опоненти в неоконсервативния лагер, или дали той продължава войната. А настоящата му симпатия към Путин е просто тактика, за да спечели време на европейците да натрупат оръжие срещу Русия. Възможно е също така неочаквано конфронтационната позиция на Китай в търговската война със САЩ да е довела до преосмисляне на американската стратегия. Путин, от своя страна, е изправен пред нарастващ натиск отвътре: войната протича много по-бавно от планираното. Може би Путин иска да докаже на вътрешните си критици, че разчитането единствено на Доналд Тръмп е било правилното решение.