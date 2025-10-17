РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Унгария е готова за срещата на върха между Тръмп и Путин

Будапеща, Унгария

Планираната среща между президентите на САЩ и Русия е страхотна новина за миролюбивите хора по света. Готови сме!“, написа снощи премиерът на Унгария Виктор Орбан в Х.

По-рано американският лидер Доналд Тръмп обяви среща на върха с руския си колега Владимир Путин, която ще се проведе в Будапеща. Това стана преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет днес. Пред група журналисти в Киев Зеленски сподели, че основна тема на разговорите ще е осигуряването на противовъздушната отбрана и възможностите Украйна да получи далекобойни ракети.

Тръмп неотдавна лансира възможността да предостави на украинците крилати ракети „Томахоук“,

освен ако Русия драстично не промени позицията си за преговори. Очевидно Кремъл изпитва притеснение от подобна доставка и след близо тричасов телефонен разговор промени тона на американския президент.

Тръмп обяви среща и между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

