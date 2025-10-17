Избират нов представител на облигационерите по емисията дългови книжа на ЦКБ

Прекратяване на мандата и освобождаване от задължения и отговорност на Петър Ангелов, избран за представител на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, издадена от ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, ще обсъдят притежателите на такива дългови книжа на 31 октомври в София. Той беше избран на общото събрание на облигационерите, проведено на 7 януари 2014 година.

Предлага се Васил Вълков да бъде избран за представител на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137. Ще бъде определено и възнаграждението му.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 ноември на същото място и при същия дневен ред, уточняват от банката.

Право на глас в общото събрание на облигационерите ще имат всички, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като притежателите на такива дългови книжа, пет дни преди датата на общото събрание.

Облигационният заем е сключен от „Централна кооперативна банка” АД на 10 декември 2013 година.

Общото събрание на облигационерите от 15 ноември 2023 г. е променило условията по заема. Датата на падежа е променена от 15 на 20 години след датата на емитиране и вече е 10 декември 2033 година. Дължимата лихва е променена от 2.75% на 3.6 процента.

Размерът на сключени облигационен заем е 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, конвертируеми в обикновени акции на банката, регистрирани в „Централен депозитар” АД облигации, с номинална стойност от 1000 евро всяка.