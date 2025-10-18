РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Армения може да кандидатства за членство в ЕС през ноември

Арарат Мирзоян

Армения може да кандидатства за членство в Европейския съюз още следващия месец, но точният срок е неизвестен. Това заяви министърът на външните работи Арарат Мирзоян в интервю за германското издание Deutsche Welle.

„Може би следващия месец, или може би следващата година… Но, както вече казах, това е нашата официална политика“, заяви Мирзоян. Той отбеляза, че точният срок за въвеждане на безвизов режим между ЕС и Армения е труден за предвиждане, но може да отнеме една до две години.

Армения активно сътрудничи с Европейския съюз и вече е укрепила значително отношенията си,

добави министърът. Според него, Ереван и Брюксел обсъждат няколко нови документа и са завършили подготовката на нова програма за партньорство, която планират да подпишат в рамките на следващите три месеца.

На 4 април арменският президент Ваагн Хачатурян подписа закон, с който се поставя началото на процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз. 

През юли арменският премиер Никол Пашинян обяви, че страната се стреми да се присъедини към Европейския съюз.

Никол Пашинян премиер Армения

Той заяви, че Армения има стратегия и програма за реформи, които властите ще прилагат, докато страната не отговори на необходимите стандарти.

Армения е унитарна полупрезидентска република,

разположена в Югозападна Азия, но политически и културно приемана като част от Европа. Граничи с Турция на запад и с Грузия – на север, има общи граници с Азербайджан на изток и с Иран – на юг.

Армения е страна в Южен Кавказ. Разположена е между Черно море и Каспийско море, но няма излаз на море. 



