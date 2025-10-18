Иран вече не се счита за обвързан с ядреното споразумение от 2015 година

Иран официално заяви, че повече не се счита за обвързан с ограниченията по ядрената си програма, залегнали в споразумението от 2015 година, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA). Изявлението на иранското външно министерство беше направено в деня, в който изтича 10-годишният срок на сделката между Техеран и световните сили.

„От този момент нататък всички клаузи на споразумението, включително ограниченията върху ядрената дейност на Иран и свързаните с тях механизми, се считат за прекратени“, се посочва в позицията. Въпреки това Техеран подчерта, че остава „ангажиран с дипломацията“ и отворен за нови преговори.

Ядреното споразумение от 2015 година беше подписано между Иран и шест водещи държави – САЩ, Русия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, и предвиждаше сериозни ограничения върху иранската ядрена програма в замяна на отмяна на част от международните санкции.

През 2018 година Съединените щати се оттеглиха едностранно от сделката при управлението на Доналд Тръмп, което доведе до разпадане на споразумението и възобновяване на напрежението в региона. Оттогава Иран постепенно намали сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия и поднови част от ядрените си дейности, включително обогатяването на уран над допустимите нива.

Днешното решение на Техеран поражда опасения на Запад за евентуално ускоряване на иранската ядрена програма, макар иранските власти да продължават да твърдят, че ядрените им дейности имат изцяло мирен характер.