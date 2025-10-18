РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китай заяви готовност за нови търговски преговори със САЩ „възможно най-скоро“

Китай е готов да започне нови търговски преговори със Съединените щати „възможно най-скоро“, съобщи държавната агенция „Синхуа“, цитирана от БНР. Новината идва на фона на усилията на Пекин и Вашингтон да предотвратят нова ескалация в търговското напрежение и повишаването на митата.

Къде е новият фронт в търговската война между САЩ и Китай?

Съобщението бе направено след видеоконферентен разговор между китайския вицепремиер и главен търговски преговарящ Хъ Лифън и американския министър на финансите Скот Бесент.

Агенция „Синхуа“ определи разговора като „откровен, задълбочен и конструктивен“, което според анализатори подсказва възможност за подновяване на диалога между двете най-големи икономики в света.

