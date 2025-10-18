РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Двама молдовци задържани край Бургас при опит за трафик на мигранти

Двама граждани на Молдова бяха арестувани край Бургас при опит за трафик на мигранти, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 16 октомври около 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт „Дигата“.

Полицейски екип спрял за проверка лек автомобил с френска регистрация, управляван от 32-годишен молдовец, придружаван от негов 28-годишен сънародник. Тестът на шофьора за наркотици показал положителен резултат за амфетамин, след което той бил задържан за 24 часа.

По време на проверката служителите забелязали на около 100 метра по-нататък спрял товарен микробус, също с френска регистрация и включени аварийни светлини. В превозното средство нямало шофьор, но в багажното отделение били открити 11 нелегални мигранти от Мароко на възраст между 25 и 37 години.

С помощта на полицейско куче било установено, че водач на микробуса е 28-годишният спътник на задържания шофьор на леката кола. Разследването предполага, че автомобилът е служил като пилотна кола, предназначена да предупреждава микробуса за евентуални полицейски проверки.

По случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление – Бургас.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

