Пазарите на пшеница и царевица останаха под силен натиск поради изобилното предлагане

Глобалните суровинни пазари бяха дефинирани от „мечи“ (низходящи) настроения при енергията и зърнените култури, докато комплексът на растителните масла, особено слънчогледовото олио, се заздрави поради опасения, свързани с предлагането, отбелязват от „Софийска стокова борса„. Цените на суровия петрол паднаха до петмесечно дъно на фона на високите запаси в САЩ и намаляващото геополитическо напрежение.

Пазарите на пшеница и царевица останаха под силен натиск поради изобилното световно предлагане и продължаващите жътви. За разлика от тях, неблагоприятните метеорологични условия в Черноморския регион дадоха „бичи“ (възходящ) импулс на цените на слънчогледовото олио.

Цените на суровия петрол паднаха за трета поредна седмица, достигайки петмесечно дъно.

В САЩ цените приключиха седмицата около 57.30 долара за барел. Основният двигател беше по-голямото от очакваното натрупване на американските петролни запаси, които се повишиха с 3.5 милиона барела. Настроенията бяха потиснати и от спекулации за евентуални преговори между САЩ и Русия, което пазарите тълкуват като знак за облекчаване на геополитическото напрежение, което би могло да доведе до повече руски петрол на пазара. В Европа глобалният бенчмарк Brent Crude Oil затвори седмицата на ниво около 60.90 долара за барел, запазвайки премията си спрямо WTI, но следвайки същата „меча“ тенденция. Европейският пазар е добре снабден, а забавящият се икономически растеж продължава да ограничава търсенето. Русия е изправена пред вътрешни предизвикателства със своите рафинирани продукти.

Световният пазар на пшеница остава потиснат поради масивните прогнози за производство,

особено от Русия, и силния напредък на жътвата в Северното полукълбо. Цените на фючърсите на CBOT (Чикаго) се търгуваха близо до 185 долара за метричен тон. Физическите експортни цени бяха по-високи, но в застой, като твърдата червена зимна пшеница (HRW) се котираше около 227 долара за тон, а меката червена зимна пшеница (SRW) на 220 долара за тон. Европейските цени бяха под натиск от евтината черноморска конкуренция. Фючърсите на мелничарската пшеница на Euronext (Париж) се равняваха на 222 долара за метричен тон. В Обединеното кралство фючърсите на фуражната пшеница се търгуваха на еквивалент от 223 долара за метричен тон. Рекордно високата прогноза за производство на мека пшеница в ЕС допринася за „мечите“ настроения. Русия продължава да доминира на световния пазар на износ, определяйки ценовия таван. Черноморските експортни цени за пшеница с 12.5% протеин се котираха в тесен диапазон от 225 – 226 долара за метричен тон.

Цените на царевицата отразяваха слабостта на пшеницата,

водени от силните доклади за жътвата от САЩ и очакванията за рекордна реколта от Южна Америка. Фючърсите на царевицата на CBOT (Чикаго) паднаха до нови дъна, търгувайки се на еквивалент от 167 долара за метричен тон. Жътвата в САЩ напредва добре, добавяйки към наличните запаси. Освен това, рекордно високите прогнози за реколтата от Аржентина засилват конкуренцията за износа на САЩ. Цените на борсата Euronext (Париж) бяха значително по-високи, отколкото в САЩ, търгувайки се на еквивалент от 217 долара за метричен тон. Тази премия отразява по-затегнатото регионално предлагане, тъй като собствената прогноза на ЕС за реколтата от царевица, макар и наскоро повишена, остава исторически ниска. Най-значимото развитие е руската квота за износ на зърно за 2025 г., която беше определена на нула за царевицата. Тази ефективна забрана за износ премахва ключов доставчик от световния пазар и е основна причина за силата на цените, наблюдавана в Европа (ключов вносител) в сравнение със САЩ.

В рязък контраст със зърнените култури и енергията,

пазарът на слънчогледово масло се заздрави значително

през изминалата седмица поради непосредствени заплахи за предлагането в Черноморския регион. Цените в украинските пристанища (които са показател за европейския физически пазар) се покачиха до 1200 – 1220 долара за метричен тон. Силата на цените е пряк резултат от проливните дъждове в Украйна, които забавиха жътвата на слънчоглед и затегнаха незабавното предлагане на семена за преработка. Руските цени FOB (свободно на борда) също се повишиха, котирайки се между 1180 – 1190 долара за метричен тон. Това покачване се дължи на опасения за предлагането, произтичащи от сушата в ключови южни региони на отглеждане, което води до притеснения относно крайния размер и качеството на реколтата.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в групата на енергоносителите, като се изкупиха гориво за отопление от 1747 до 1963.47 лв./хил. л (893.23 – 1003.91 евро/хил. л), газ пропан бутан на 840 лв./хил. л (429.48 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките от 1965.81 до 2316.35 лв./хил. л (1005.10 – 1184.33 евро/хил. л).

Продадоха се и скрап от черни метали в диапазон 160 – 210 лв./т (81.81 – 107.37 евро/т) и скрап от алуминий на 800 лв./т (409.03 евро/т).