Нова схема за онлайн измами в платформи за продажба – полицията предупреждава продавачите

Полицията алармира за нова схема за онлайн измами, при която потърпевши стават продавачи в интернет платформи за търговия. През последните седмици сигналите за подобни случаи са зачестили, а измамените са от различни части на страната.

Схемата е проста: мним купувач се свързва с продавача, проявява интерес към стоката и предлага плащане чрез линк, който уж води към страница на куриерска фирма. След отварянето му обаче се изискват лични данни, включително номер и парола на банкова карта.

„По този начин измамниците получават достъп до банковите сметки и извършват преводи, след което комуникацията прекъсва и жертвите разбират, че са измамени“, обясни Рамадан Читаков от „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Варна.

Много жители на Варна признават, че не са чували за този тип измама и не биха се усъмнили, ако линкът изглежда достоверен.

От полицията напомнят: никога не отваряйте линкове, изпратени от непознати, особено когато се искат лични или банкови данни. „Дори и да ги отворят, потребителите не трябва да въвеждат информация за банкови карти или сметки“, подчерта Читаков.

Органите на реда напомнят още, че с банкова карта може да се плаща, но не и да се получават пари – за това е необходима банкова сметка.