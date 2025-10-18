РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Киселова очаква следващата седмица политическата стабилност да бъде възстановена

пристанища, Наталия Киселова

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази увереност, че политическата стабилност ще бъде възстановена през следващата седмица. Това заяви тя пред медиите след ритуала по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София, в който участва заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов.

На въпрос за евентуалната ѝ смяна като председател на парламента Киселова подчерта, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е споделена отговорност — както на най-голямата парламентарна група, така и на партньорите в управлението.

Тя съобщи, че предстоят преговори между председателите на парламентарните групи. „В нашата парламентарна група на „БСП – Обединена левица“ вече са проведени разговори и те ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП и на коалицията БСП–ОЛ следващата седмица да вземат решение, след като чуем позицията на ГЕРБ–СДС“, каза още Киселова.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Информация

