Откраднаха оборудването на доброволци, помагали на хора, пострадали от наводнението в „Елените“

Неизвестни извършители са обрали помещението на „Спасителен клуб за бъдеще“ – Пловдив, в район „Тракия“, от което са задигнати цялата техника, екипировка и оборудването на доброволците. Кражбата е извършена в нощта срещу четвъртък, а според полицията крадците са използвали чорап, за да не оставят отпечатъци.

Сред изчезналите вещи е и помпата, с която само преди дни са били отводнявани жилища в „Елените“, както и шланговете, използвани при последните акции по пожарите край Горнослав. Липсва и скъпа резачка за дървета, както и апарати за кръвно налягане и сгъваема носилка.

„Откраднати са ни гръбни пръскачки, нови защитни обувки, ръкавици, бинтове, превръзки, пожарогасител – всичко това беше в раница, която също е взета“, обясни Асен Петлов, доброволец от клуба, предаде NOVA/

Откраднатото оборудване е на стойност около 4000 лева и е било закупено с лични средства на доброволците и дарения от граждани и фирми. Полицията разследва случая и преглежда записи от охранителни камери в района.

„Те са още с кал от Елените“, каза Лазар Радков от инициативата „Капачки за бъдеще“, която днес се проведе в Пловдив в района на „Тракия“.

Доброволците, които обикновено са тези, които помагат при бедствия и аварии, сега самите имат нужда от подкрепа.

Всеки, който желае да помогне, може да направи дарение по следната сметка:

IBAN: BG67UNCR70001523100818

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ

Основание: Дарение СКБ Пловдив