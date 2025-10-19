80% от „Люлин“ и „Красно село“ вече се почистват по график

Столичната община обяви, че 80% от териториите на районите „Люлин“ и „Красно село“ вече се почистват по график, като се облекчава, но не се отменя напълно временната кризисна организация за сметосъбиране.

През последните две седмици почистването се извършва основно от столичния завод за отпадъци, който е наел нови екипи от шофьори и работници. Ключова роля има Столичният инспекторат, който изготвя маршрутите и насочва екипите към критичните точки.

Към общинските усилия са се включили и доброволци – граждани, както и девет камиона, предоставени временно от съседни общини и частни лица, които ще останат на разположение до края на годината.

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева заяви, че „Софекострой“ е най-логичното стратегическо решение за възлагане на чистотата в двата района. В тази връзка Столичният общински съвет вече е одобрил 9 млн. лева за нова техника и разширяване на капацитета на общинското дружество.

„Това е решаваща стъпка за изграждане на устойчив общински резерв, който да поеме контрола върху услугата в полза на софиянци“, посочват от общината.

СО също така призовава жителите на „Люлин“ и „Красно село“ да продължат разделното събиране на отпадъци; да поддържат чистотата около контейнерите; да ползват временните точки за изхвърляне на едрогабаритни и битови отпадъци, докато системата бъде напълно възстановена.