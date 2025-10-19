Кражба на безценни бижута затвори Лувъра

Лувърът беше временно затворен днес след дръзка кражба на безценни бижута от колекцията на Наполеон, съобщи френският министър на културата Рашида Дати. Няма пострадали, но музеят няма да приема посетители до края на деня, докато полицията извършва огледи.

По данни на „Ройтерс“ и BBC, трима крадци са проникнали в музея малко след отварянето му и са се насочили към галерия „Аполон“, откъдето са откраднали девет бижута. Крадците са носели малки верижни триони и след кражбата са избягали със скутер. Стойността на откраднатите предмети се изчислява, но според властите те са „безценни“.

По-късно през деня е било намерено едно от откраднатите бижута – диамантената корона на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III. Съкровището, инкрустирано с 1354 диаманта и 56 изумруда, е открито счупено в близост до музея.

Кражбата предизвика широк обществен отзвук във Франция, тъй като Лувърът е смятан за една от най-сигурните културни институции в света, дом на шедьоври като „Мона Лиза“ и „Свободата води народа“.

Министър Дати обяви, че лично координира действията на полицията и екипа на музея, за да се изяснят всички обстоятелства около инцидента.