РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кражба на безценни бижута затвори Лувъра

Кражба на безценни бижута затвори Лувъра

Лувърът беше временно затворен днес след дръзка кражба на безценни бижута от колекцията на Наполеон, съобщи френският министър на културата Рашида Дати. Няма пострадали, но музеят няма да приема посетители до края на деня, докато полицията извършва огледи.

По данни на „Ройтерс“ и BBC, трима крадци са проникнали в музея малко след отварянето му и са се насочили към галерия „Аполон“, откъдето са откраднали девет бижута. Крадците са носели малки верижни триони и след кражбата са избягали със скутер. Стойността на откраднатите предмети се изчислява, но според властите те са „безценни“.

По-късно през деня е било намерено едно от откраднатите бижута – диамантената корона на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III. Съкровището, инкрустирано с 1354 диаманта и 56 изумруда, е открито счупено в близост до музея.

Кражбата предизвика широк обществен отзвук във Франция, тъй като Лувърът е смятан за една от най-сигурните културни институции в света, дом на шедьоври като „Мона Лиза“ и „Свободата води народа“.

Министър Дати обяви, че лично координира действията на полицията и екипа на музея, за да се изяснят всички обстоятелства около инцидента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени